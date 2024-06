Edição especial junina do Quintal SESC traz comidas típicas e diversão para toda a família

Para quem é fã de festa junina, o Quintal SESC traz uma edição temática especial na próxima sexta-feira (28), com decoração, atrações culturais e gastronomia no melhor estilo ‘arraial’.

Sempre inovadora, a iniciativa gratuita e quinzenal agora é temática e a cada edição, o público poderá prestigiar atividades culturais e gastronômicas diferenciadas.

As atrações iniciam às 17h com show sertanejo de Elvis & Adriano. Já às 18h alunos da escola Leir Idak realizam uma típica dança junina e às 18h30, começa a contação de histórias e musicalização com o New York Circus.

O Colégio Status realiza apresentação junina às 19h e em seguida, haverá recreação para a criançada. Às 21h tem a tradicional quadrilha do Quintal e às 21h20 o cantor Nano Elânio apresenta o melhor da música brasileira.

Já na gastronomia, além dos tradicionais salgados, chopps, pastel, sobá, espetinho e hot-dog, as comidas típicas juninas também fazem parte da festa, como arroz carreteiro, pipoca, milho, pamonha e o saboroso quentão.

De acordo com a diretora regional do SESC MS, Regina Ferro, a iniciativa é promovida com foco na comunidade. “A promoção de atividades culturais e de lazer é essencial para enriquecer a vida social e o Quintal Sesc oferece justamente esse espaço de encontro e de expressão que oportuniza o bem-estar para toda a família”, ressalta.

O Quintal SESC tem entrada gratuita e o espaço é Pet Friendly, onde os animais são bem recebidos junto aos seus tutores. Lembrando que o espaço é aberto e a programação pode sofrer alteração devido às mudanças climáticas.

O evento ocorre no estacionamento do Shopping Campo Grande (entrada da Riachuelo).