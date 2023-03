Prefeitura fecha parceria com Embaixada Britânica

A prefeitura da Capital fechou parceria com Embaixada Britânica para que mais de 90 escolas municipais recebam parceria de aulas de inglês para alunos e professores do 6º ao 9º ano.

A prefeita durante a assinatura do convênio falou sobre a importância para o relacionamento com países vizinhos e projetos como o da Rota Biocêanica. “Dominar mais de um idioma é fundamental, ainda mais com a chegada das rotas de integração e a internacionalização da nossa Capital, não é mesmo? “, explicou Adriane Lopes.

O projeto leva o nome Skills For Prosperity e visa responder ao desafio mundial de capacitar pessoas que têm potencial e ambição para transformar os seus países, mas muitas vezes não recebem a formação de que precisam para alcançar seus objetivos. Por meio de diferentes ações focadas em grupos em situação de desvantagem, o Skills for Prosperity visa estimular o crescimento econômico sustentável e inclusivo nos países parceiros.

No Brasil, o programa tem como foco democratizar o acesso a um ensino da língua inglesa (ELT, do inglês English Language Teaching) de qualidade nas escolas públicas, a partir do olhar do inglês como língua franca (ILF), isto é, como uma perspectiva de comunicação intercultural.

