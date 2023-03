Grupo folclórico polonês será grande destaque da 16ª edição da FenaSul

Feira Gaúcha começa no dia 31 de março e segue até 9 de abril, em Campo Grande

O Grupo Folclórico Polonês Wesoly Dom, de Araucária (PR), será a grande atração cultural da próxima edição da Feira Gaúcha FenaSul, que começa no dia 31 de março, no Círculo Militar, em Campo Grande. A feira funcionará até o dia 9 de abril, com muitas atrações culturais e produtos típicos do sul do país, com o melhor da moda, gastronomia e decoração.

Com mais de 20 anos de história, o grupo polonês é reconhecido internacionalmente. Graças ao trabalho do grupo, a cidade brasileira de Araucária se tornou co-irmã de Wroclaw, da Polônia, fortalecendo assim os vínculos com o país eslavo.

Coreógrafo do grupo, João Pedro De Carli Katsuki adianta que as apresentações proporcionam um pequeno passeio pelo território polonês. “Tem um pouco de tudo da cultura polonesa. Usamos roupas e trajes originais e feitos no Brasil. Já na música, vamos das polcas às valsas, de ritmos lentos aos acelerados, do romântico ao festivo”, garante.

E é justamente os trajes típicos que mais chamam atenção do público. “Estamos levando para Campo Grande figurinos que são usados por poloneses até hoje. Alguns trajes chegam a pesar 8 quilos. O colorido das vestes e a diversidade de figurinos sempre chamam muita atenção”, afirma Katsuki.

Para a temporada em Campo Grande, o coreógrafo do grupo diz que as expectativas são altas. “Queremos levar para mais cantos do Brasil um pouquinho da nossa cultura e energia. E mostrar que o sul é feito de muitas cores, ritmos e sentimentos”.

O Grupo Folclórico Polonês Wesoly Dom, que, em português, significa “Casa Alegre”, é afiliado ao CIOFF© (Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais) e já participou de festivais na Polônia, Chile, Paraguai, e diversos estados do Brasil.

Participou três vezes consecutivas do Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów, nos anos de 2008, 2011 e 2014. Durante a turnê na Polônia, promovida por Wspólnota Polska, o grupo participou do festival do CIOFF© em Brusy como convidado especial.

Serviço – 16ª Fenasul

A 16ª edição da Fenasul será realizada de 31 de março a 9 de abril, no Círculo Militar, na Avenida Afonso Pena, 170, bairro Amambaí. Os ingressos custam, todos os dias, R$ 10,00 (preço promocional, valor de meia entrada para todos), sendo ingresso gratuito para crianças menores de 10 anos.

A abertura será na sexta-feira (31), a partir das 18h. Nos sábados a feira funciona de 12h às 23h, domingos de 12h às 22h, segunda a quinta-feira, das 16h às 22h e sexta-feira, das 16h às 23h. Mais informações no Instagram: @fenasulcg – Facebook: Fenasul Campo Grande e site: www.fenasul.com.br

