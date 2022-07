Prefeitura entrega R$ 70 mil aos sorteados na 5ª Nota Premiada de Campo Grande

A terça-feira (19) foi de comemoração aos novos contemplados com a 5ª Nota Premiada Campo Grande. O valor total das premiações soma R$ 70 mil, dividido entre três ganhadores. O primeiro colocado recebeu R$ 50 mil; o segundo colocado R$ 15 mil e o terceiro, R$ 5 mil. As notas são relativas às emissões fiscais de maio.

O programa da Prefeitura tem como objetivo incentivar o consumidor a solicitar o cupom de prestação de serviços. Ao todo são promovidos 12 sorteios, esta é a quinta premiação deste ano.

Sorteado com o prêmio de R$ 50 mil reais, o advogado aposentado, José Vamberto Alves, que solicitou a Nota Fiscal do prestador de serviço que realizada a reforma de sua casa, disse que o prêmio será utilizado para conclusão da obra.

“Sou criterioso. A primeira coisa que pergunto a um prestador de serviço é se o mesmo emite Nota. Dou preferência para quem fornece. Me sinto responsável por deixar de pedir. Tenho plena consciência de que fazendo isso é que é devolvido de alguma forma em benefícios na Capital”, pontuou.

Participação

Para a aquisição do cupom eletrônico é somado os valores das NFS-e recebidas no período de apuração. A cada R$ 20,00 é gerado 1 cupom. Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio têm validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos.

Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se cadastrar no endereço eletrônico notapremiada.campogrande.ms.gov.br.