Prefeitura e Polícia de Rondônia lamentam morte de policial em acidente em MS

O Sinpol (Sindicato dos Servidores de Polícia Civil) de Rondônia lamentou a morte da escrivã da polícia Jéssica Paula da Silva. Ela e a família morreram em um acidente na madruga de segunda-feira (15) na MS-338, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Conforme nota de pesar divulgada pelo Sindicato, Jéssica estava lotada na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Santa Luzia, “onde desenvolvia sua função sempre com muita dedicação e profissionalismo”.

Além dela, o marido Rodrigo Gonçalves de Souza, o sogro, Raimundo Gonçalves de Souza e a filha do casal, de apenas cinco anos, também morreram no acidente. A polícia acredita que a mulher tenha dormido no voltante.

“A Diretoria do SINPOL e toda a categoria da Polícia Civil estão transtornados com a trágica morte da EPC Jéssica e sua família, e, mais uma vez, externamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade pelo ocorrido. Rogamos a Deus que conforte o coração dos familiares, dando-lhes força neste momento de profunda dor e sofrimento, recebendo a querida Jéssica e sua família em seu Reino de Glória”, diz a nota.

A prefeitura de Rolim de Moura, interior de Rondônia, cidade onde Jéssica também atuou, emitiu nota lamentando o acidente. “Aos familiares e amigos pedimos a Deus que posso confortá-los. Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente'”, diz a publicação.

O acidente

Quatro pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira (15), após um grave acidente entre um carro de passeio e um ônibus de turismo na MS-338, no km 330, trecho entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Segundo informações do portal Cenário MS, todas as vítimas eram ocupantes do carro de passeio, com placas do município de Ouro Preto do Oeste (RO). O motorista do ônibus, que transportava bolivianos até a cidade de São Paulo, disse a reportagem local que estava na rodovia sentido Bataguassu, quando por volta das 2h30, viu o carro invadir a pista contrária, vindo em sua direção. Ele alega que tentou desviar, mas ambos os veículos foram para o mesmo lado, o que ocasionou em uma colisão frontal.

No local do acidente foram identificadas marcas no asfalto, o que indica que o motorista do ônibus freou por aproximadamente 50 metros. Nenhum passageiro do ônibus se feriu e as vítimas do carro foram levadas para a cidade de Santa Rita do Pardo.