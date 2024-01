Publicitário investe em aventura sobre duas rodas na estrada

Há quem acredite que os sonhos devem ser realizados na juventude, que se comprometer com novas empreitadas após uma certa idade não é mais possível. No entanto, aos 57 anos, o publicitário campo-grandense Alexandre Espinosa desafia essa ideia ao explorar três Estados em uma aventura solo sobre duas rodas. Ao viver seus desejos, Alexandre, demonstra que meter o “pé na estrada”, assim como outros sonhos, são potencialidades para quem gosta de viver a vida.

O culto à juventude oferece aos mais jovens uma vida cheia de possibilidades e planos, enquanto, para os mais velhos, sugere uma existência limitada, tanto no aspecto físico quanto no imaginário. Numa sociedade que evita a “velhice” a todo custo, Alexandre Espinosa, segue na contramão desses valores e vivência uma experiência incrível.

“Meu pensamento é: quando você realmente quer algo, você faz acontecer. Ingressei na faculdade aos 38 anos, e as opiniões contrárias foram muitas. Recebi conselhos para desistir, mas persisti. Aos 55 anos, decidi fazer uma pós-graduação, e novamente ouvi: ‘Você está velho para isso!’. Então, não preste atenção no que as pessoas vão falar, mas no que você quer, pois se você não realizar suas vontades, a probabilidade de se arrepender vai ser grande”, frisou.

A primeira aventura

Apaixonado por motos desde a adolescência e por viagens, Alexandre guardou o desejo de colocar o “pé na estrada” por mais de quatro décadas. “Sempre fui apaixonado por moto. Lembro que, aos 15 anos, quando fui morar em São Paulo, capital, meu passatempo preferido era ir ao centro e visitar as lojas de motos para ficar “namorando”. O mesmo acontece quando o assunto é viagem, especialmente viajar de moto. A vontade de explorar novos lugares sobre duas rodas sempre foi constante. Mesmo com a família alertando sobre os perigos, eu sempre digo: é perigoso também ficar na frente de uma TV e não viver”, disse o motociclista.

Sua primeira viagem foi para o distrito de Corguinho. Apesar de ser uma jornada de 103 km de distância da capital, para o publicitário foi uma aventura completa. A ida até o município foi o suficiente para estimular Alexandre a alçar trajetos maiores.

“Em seguida, fui rumo aos 600 km de distância de Campo Grande, indo para Bonito. Essa viagem me estimulou bastante, já que a distância era de 300 km de ida e mais 300 km de volta. Gostei tanto que repeti esse percurso duas vezes de moto. Na segunda vez, foi para conhecer o YouTuber Tiago Noronha, especialista em viagens de moto. Não só o conheci, como pedi dicas de viagens e conheci pessoas de muitos outros estados. Durante esse período, visitei um bar temático de motocicletas e passei a noite em um hotel também voltado para os amantes das duas rodas, chamado Motobox Hotel. O bar se chama Garajão Bar, ambos em Bonito. A estrada é revigorante; essa é a essência da viagem para mim”, afirmou o publicitário.

3.800 km em aventura solo

Inspirado pela experiência em Bonito, Alexandre decidiu embarcar em uma jornada mais desafiadora. Decidido a explorar as serras de Santa Catarina, em 22 de dezembro de 2023, o publicitário colocou o “pé na estrada”. O começo da jornada não foi sem desafios. Alexandre enfrentou problemas técnicos e inseguranças. “Ao chegar à divisa do Estado, em Bataguassu, questionei se estava fazendo a coisa certa. Até descer e subir da moto já tinha se tornado uma tarefa difícil”, lembrou.

O trajeto passou por diferentes Estados, e percorreu cidades com belezas estonteantes. De Morretes a Matinhos/PR, houve a beleza das serras até as praias tranquilas do Paraná; em Florianópolis, explorar a cidade e seus caminhos, foi um desafio; Com a Serra do Rio do Rastro/SC, é indescritível a sensação da natureza. “Essa é a vantagem da motocicleta, tem-se a sensação de fazer parte do espetáculo que está à sua frente”, pontuou o motociclista enquanto descrevia o percurso.

‘Spina’ esteve aqui

Após nove dias na estrada e 3.800 km percorridos, Alexandre chegou a Santa Catarina maravilhado com a experiência vivenciada até então. Diante de um mirante localizado na Serra do Rio do Rastro/SC, o publicitário descreveu o momento como um espetáculo, no qual fez questão de registrar sua passagem. “Parei em um mirante no meio do caminho para colocar meu adesivo que mandei fazer (prova que o ‘Spina’ esteve aqui). Um casal, vendo que eu tinha chegado só, me perguntou de onde estava vindo, quando falei que era de Mato Grosso do Sul, fizeram um vídeo comigo para mostrar para os seus familiares”, contou.

Diante da experiência rica que Alexandre vivenciou, o auxiliar de laboratório e amigo Júlio Cezar, compartilhou que ficou feliz com o projeto de viagem de Alexandre, mas, revela, o trajeto ao sul foi mais inspirador. “Através dele, eu e alguns amigos descobrimos o quão bom é pôr o “pé na estrada” sobre duas rodas. Principalmente para tomar aquele café da manhã em outra cidade, e rodar por aí e apreciar as paisagens, é uma experiência única”, concluiu.

Incentivo e resultados Na cidade de Urubici, a Serra do Corvo Branco encerra os pontos turísticos planejados em Santa Catarina. Com mais de 90 metros de altura, num mirante no topo de Corvo Branco, além da beleza delirante do penhasco a sua frente, a sensação de cansaço misto ao sentimento de gratidão tomaram conta de Espinosa. Diante do substancial resultado positivo adquirido com a experiência, o publicitário recomenda a aventura.

“Para quem deseja ir, eu digo vá. Se for pensar se é perigoso, você acaba desistindo. Faça um planejamento de rota; se cansar durante o trajeto, pare e tome uma água coma uma barra de cereal (eu evito comer na viagem comida de posto). Eu levo muita água e barra de cereal, só almoço ou janto quando chego em um hotel, momento que aproveito também para conhecer a cidade”, explicou.

Após realizar os sonhos da juventude, o publicitário afirma que a meta é viajar enquanto for possível. E quando não for, devido à idade ou outros motivos, Alexandre recordará a experiência incrível. “Vou ficar recordando o que fiz. Em Capão Bonito/SP, quando fui fazer a Serra Rastro da Serpente, conheci pessoas, a maioria com mais de 60 anos. Havia até um senhor de 72 anos vindo de SP sozinho para conhecer o ponto turístico. Enfim, foi muito gratificante ter conquistado essas serras”, celebrou.

Para os interessados em acompanhar as aventuras de Alexandre, acesse @espinosa. alexandre, no Instagram.

Por Ana Cavalcante.