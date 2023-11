Prefeitura de Campo Grande disponibiliza 6 cursos para capacitação profissional

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), abriu vagas para os cursos gratuitos de capacitação profissional. Os interessados devem ficar atentos nos requisitos e regras.

Entre os cursos, estão: Noções Básicas para Cuidador de Idosos, Influência e Persuasão, Google Empresas – Configurando sua loja, Vendas, Recepção e Secretariado e Planejamento e Estruturação de Marketing.

Inscrições

Para participar do curso de Noções Básicas para Cuidador de Idosos, o aluno precisa ter mais de 18 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. As aulas ocorrerão na sede do Ceteps (Centro de Cursos de Tecnologia e Educação Profissional), localizado na Rua Pernambuco, 1332, Vila Rosa.

Os outros cursos são destinadas para jovens a partir de 15 anos e acontecerão na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar.

São oferecidas 60 vagas para cada um dos cursos. As inscrições podem ser realizadas pelo link. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp: (67)3314-3577

