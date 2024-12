Prefeitura Campo Grande, prorroga prazo de inscrições para a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, prorrogou o prazo de inscrições para a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. Os interessados deverão se credenciar até às 12h do dia 11 de dezembro de 2024 (quarta-feira), por meio de formulário próprio, disponível no link https://forms.gle/GQxtgiUu6Mjoaxgj7.

Prevista para ocorrer nesta quinta-feira (12), no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês, a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Campo Grande é instância de participação social que tem por atribuição a definição de propostas sobre emergência climática para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Além da definição das prioridades, a etapa municipal também elegerá pessoas delegadas para representar o Município de Campo Grande na 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiental de Mato Grosso do Sul.

Os participantes interessados em se candidatar à vaga de delegado (a) deverão comprovar, por meio da apresentação de documentação, ser morador de Campo Grande há pelo menos dois anos, manifestando o interesse no dia da realização da 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, no momento do registro da presença, das 7h30 às 8h30.

Com Pref CG

