JBS oferece mais de 130 vagas para as unidades de Dourados e Nova Andradina

Maior empregadora privada do Brasil oferece vagas em que não exigem experiência profissional

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com mais de 130 oportunidades de emprego nas unidades de Dourados e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. As vagas são para diferentes cargos, entre eles: operador de produção e operador de higienização.

A maior parte das vagas disponíveis são para a unidade Seara de Dourados (MS). Ao todo são 100 oportunidades para operadores de produção. A empresa oferece diversos benefícios, como ticket alimentação, prêmio por assiduidade, transporte fretado, seguro de vida, telemedicina gratuita, Gympass, entre outros.

O recrutamento acontece nesta semana, na unidade Seara Dourados. O candidato pode comparecer presencialmente na sede, localizada na BR-163. Informações pelo telefone (67) 3411-2047.

Já para a unidade Friboi de Nova Andradina há 38 vagas de emprego, para os cargos de operador de produção, desossador, refilador, operador de higienização e serrador.

Para participar da seleção na Friboi de Nova Andradina, os candidatos podem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (67) 98178-0413. As entrevistas acontecem todos os dias na unidade, das 7h às 9 horas.

Maior empregadora do Brasil

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Mato Grosso do Sul movimentaram, em 2020, o equivalente a 3,79% do PIB (Produto Interno Bruto) sul-mato-grossense e contribuíram, em 2021, para a geração de 7,2% dos empregos do estado. Os dados são do levantamento produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Em números totais, o impacto da JBS no PIB sul-mato-grossense foi de R$12,06 bilhões. Em 2021, a companhia gerou 107.090 empregos diretos, indiretos e induzidos no estado. A JBS está presente em sete municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia, com forte atuação nas indústrias de bovinos e suínos, além dos demais negócios na produção de couros, transporte e na geração de valor agregado.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos, e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

Com informações de Assessoria