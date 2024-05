Prefeitura abre seleção para auxiliar de manutenção e merendeira

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) está recebendo inscrições para a seleção de auxiliar de manutenção e merendeiro nos dias 22 e 23 de quarta e quinta-feira, respectivamente. O salário oferecido é de R$ 1.412,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

A inscrição é gratuita e os interessados devem comparecer ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho da Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, número 460, na Vila Margarida. O atendimento ocorre das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.

Os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição preenchida, cópia e original da documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional (no caso de merendeiro) e experiência profissional (para auxiliar de manutenção), que são necessárias para pontuação na prova de títulos, além de cópia e original de um documento oficial de identificação com foto.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: