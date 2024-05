Presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique Medeiros, lança livro com noite de autógrafos nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (20), o escritor, publicitário, jornalista, editor e empresário, Henrique de Medeiros, estará realizando uma sessão de autógrafos na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, programado das 19h às 22h para celebrar o lançamento de seu mais recente livro, intitulado “Nadas em busca dos tudos”.

Nesta obra, Medeiros apresenta uma antologia na qual ele reconfigura versos, formatos e sequências, unificando diversos estilos de sua escrita. O livro adota uma linguagem voltada para a poesia concreta, abordando temas intensos que exploram os fragmentos da existência e da experiência humana. “É uma busca por respostas que muitas vezes se mostram evasivas, refletindo sobre o pensamento humano e suas atividades”, pontua Medeiros. “A relação entre viver e expressar-se por meio da palavra é um constante exercício de exploração e redescoberta.”, completa o autor.

Publicado pela Editora Letra Livre, o livro inclui análises críticas da obra por parte de acadêmicos, ensaístas, pesquisadores e escritores de renome, como Ana Arguelho, Ana Maria Bernardelli, Dênis de Moraes, Rubenio Marcelo e Raquel Naveira. O prefácio, redigido por Manoel de Barros em 1996 para Henrique de Medeiros, oferece uma perspectiva adicional sobre a conexão entre os poetas.

Para a reportagem ao Jornal O Estado, Henrique Medeiros esclareceu que a criação desta antologia visava unificar primordialmente a linguagem dos poemas. “Durante o processo, deparei-me com obras da década de 70 e 80, nas quais ainda mantinha hábitos antigos de escrita, como o uso de caixa alta no início dos textos e pontuações específicas que, ao longo do tempo, foram deixadas de lado. Com a evolução da minha escrita, meus textos e formatações passaram a adotar uma abordagem mais livre.”

Esse amadurecimento o motivou a buscar uma harmonização dessa diversidade, almejando uma linguagem mais coesa em termos visuais, gráficos e textuais “Alterei cerca de 70%, às vezes 60% de algumas coisas. Achei que na releitura deles, poderiam ter uma linguagem bem mais uníssona e uma revisitação no sentido dos seus formatos. Terminei juntando todos, e essa antologia, que de certa forma, tem toda uma modificação nos textos”, explicou Medeiros.

Processo de escrita

Para Medeiros, Na região do Estado de Mato Grosso do Sul, há uma notável atividade literária, com uma ampla gama de obras em produção. O escritor afirma que o enfoque na cultura é essencial para estimular e nutrir o interesse pela literatura “Certamente, tem sido observada uma significativa evolução tanto na quantidade quanto na qualidade de autores e publicações em MS. Além disso, é evidente que estamos passando por uma fase de alta qualidade literária”, destacou Henrique.

A crescente apreciação pela literatura entre os jovens também foi abordada durante a entrevista. O escritor ressaltou que qualquer forma de texto pode despertar o interesse pela leitura, incluindo poesias e poemas, que muitas vezes são vistos como leituras mais complexas. “A própria mídia social, às vezes, desperta um pouquinho do interesse com textos, pelo menos para a pessoa se iniciar na leitura. O importante é que a pessoa busque a leitura, não importa se seja poesia, seja crônica, conto, o que interessa é que ela tente encontrar qual é o texto, qual é o tipo, qual é o estilo que agrada”, relatou.

ASL

Como presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Medeiros discutiu o papel crucial das academias literárias na preservação e promoção da literatura regional. Ele enfatizou a necessidade de valorizar os escritores locais e suas contribuições para a identidade cultural da região, destacando o papel das academias na difusão do conhecimento sobre a história e os regionalismos locais. “É fundamental que as academias literárias incentivem a leitura de autores regionais, pois eles oferecem uma perspectiva única sobre a linguagem, a história e o universo de cada local. Esses escritores desempenham um papel crucial no entendimento, na autocrítica e no conhecimento das próprias regiões, algo muitas vezes negligenciado pelas pessoas” argumentou o autor.

Ao descrever seu processo de escrita, Medeiros revelou uma abordagem completamente livre, onde as ideias fluem espontaneamente antes de serem refinadas ao longo do tempo. Ele enfatizou a liberdade criativa como um aspecto fundamental de sua prática literária. “Você começa às vezes a dar uma olhadinha e mudar outra palavra, vai vendo o formato, a formatação e vai procurando fazer uma versão final de um poema. É muito difícil você ter um poema que você coloca ele do início ao fim e nunca faz uma mudança, nunca relê, você não faça adaptações, não faz mudanças. É extremamente livre” detalhou.

Ao ser questionado sobre a mensagem que gostaria que os leitores levassem consigo após lerem sua obra “Nada em busca dos tudos”, Medeiros expressou o desejo de que seus poemas provoquem reflexão e sensibilidade, incentivando os leitores a contemplarem sobre a vida e os momentos que a compõem. “Provoquem a função do refletir, a função de conseguir pensar sobre a vida e pensar sobre momentos. Acho que os poemas, quando a gente escreve, são para sensibilizar. Acho que o interesse e o que se busca é sensibilizar as pessoas” finalizou.

Carreira

Henrique Medeiros é uma figura multifacetada no cenário cultural de Mato Grosso do Sul, destacando-se como escritor, promotor cultural e roteirista. Suas obras, como “Vertentes: Nossos Poemas” e “O Azul Invisível do Mês Que Vem”, refletem sua sensibilidade artística e compromisso com a expressão literária. Além disso, sua atuação abrange diversas manifestações artísticas, indo das artes cênicas até as musicais, audiovisuais e literárias. Ele também contribui para exposições de artistas locais, projetos cinematográficos e criação de vídeos comerciais. Henrique tem seus poemas musicados por nomes como Geraldo Espíndola e foi reconhecido internacionalmente por seu trabalho como publicitário, sendo homenageado no Festival Mundial de Publicidade de Gramado/RS. Em 2016, expandiu seu alcance com o lançamento do livro “Azur Macadam” na Embaixada do Brasil na França, demonstrando sua influência além das fronteiras nacionais.

Serviço:

A noite de autógrafos do livro “Nadas em busca dos tudos”, de Henrique de Medeiros, será nesta segunda-feira (20), das 19 às 22h na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – Rua 14 de julho, 4653. Traje esporte.

Por Carolina Rampi e Amanda Ferreira

