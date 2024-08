Prefeitura abre inscrições para cursos de capacitação gratuitos

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), anunciou a abertura das inscrições para uma série de cursos de capacitação gratuitos, que terão início na próxima semana. Os cursos são destinados a pessoas a partir de 16 anos, oferecendo oportunidade de qualificação profissional em diversas áreas.

Cursos oferecidos incluem Dicção e Oratória; Manicure e Pedicure; Higiene e Manipulação de Alimentos; Design de Sobrancelhas; Extensão de Cílios – fio a fio; Técnica de Vendas e Inteligência Artificial.

As inscrições podem ser feitas pelo link , as vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3314-3577.

Serviço:

Dicção e oratória

Data: 27 a 30 de agosto

Horária: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Manicure e pedicure

Data: 27 a 30 de agosto

Horário: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Higiene e manipulação de alimentos

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv

Design de sobrancelha

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Rua Euclides da cunha, 1216 – Unicesumar

Extensão de cílios – fio a fio

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Rua Euclides da cunha, 1216 – Unicesumar

Técnicas de vendas

Data: 27,29 e 30 de agosto

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Inteligência artificial

Data: 27 a 30 de agosto

Horário: 18h30 às 21h30

Local Sejuv

