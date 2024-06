Prefeitura abre concurso para remanejamento externo de professores da REME

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu mais um concurso de remanejamento externo para professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), com inscrições de 6 a 10 de junho.

Conforme o edital de número 5/2024, publicado no Diogrande 7.521 desta segunda-feira (3), o público-alvo do edital são os professores lotados nas unidades escolares e no Órgão Central da Reme e os docentes afastados que retornarão para o cargo de origem. O concurso será realizado com base no quadro de vagas puras informadas pelos diretores das unidades escolares da Reme.

Para saber sobre o quadro de vagas do concurso de remanejamento basta acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/semed, na página “Remanejamento externo – junho/2024”. As inscrições serão feitas no mesmo local por meio de preenchimento de requerimentos específicos on-line.

O candidato poderá se inscrever para vagas das escolas urbanas e/ou escolas do campo. Assim, o remanejamento será para as unidades de ensino que apresentarem vaga pura, no período diurno e noturno, e abrangerá, também, as escolas de tempo integral urbanas que oferecem o ensino fundamental.

As informações declaradas, no ato do preenchimento do formulário de inscrição para o concurso de remanejamento externo/junho 2024, serão de responsabilidade do candidato. A comprovação da inscrição, para o concurso, será mediante emissão de comprovante, pelo sistema.

Um dia após o encerramento das inscrições, em 11 de junho de 2024, estará disponível, no mesmo site da matrícula, a relação dos inscritos no concurso de remanejamento.

Para conferir o edital completo, clique no link a seguir e confira a partir da página 9: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MjYwIn0%3D.pdf

Com Informações SEMED

