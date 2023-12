Prefeita Adriane Lopes recebe delegação da União Europeia e apresenta potencial econômico da Capital

Com o objetivo de fortalecer as relações comerciais e institucionais, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, recebeu em seu Gabinete, no Paço Municipal, nesta quinta-feira (25), uma Missão Diplomática da União Europeia. A chefe do executivo Municipal destacou os principais potenciais econômicos, turísticos e diferenciais da cidade. As pontuações apresentadas chamaram a atenção de toda delegação e de acordo com o embaixador da União Europeia, Ignacio Ybañez, empresas da Europa tem interesse em investir na Capital.

“Recepcionamos nesta tarde uma delegação da União Europeia. Nós apresentamos o nosso potencial econômico, turístico, científico e os serviços que aqui são ofertados. A partir dessa visita, novos negócios vão surgir, tendo em vista que Campo Grande é a Capital das Oportunidades. Para que isso se concretize, temos trabalhado dia a dia para desburocratizar processos e legislações, e fazer com que novos empresários venham para cá, além de fortalecer os empresários que já estão em nossa cidade”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Campo Grande hoje possui cerca de 934 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a 14ª mais populosa do país. Além disso, é uma das capitais mais seguras no ranking Smart Cities; recebeu por quatro anos consecutivos o selo Cidade Árvore, sendo uma das mais arborizadas do país; foi eleita a 7ª melhor Capital para se viver e também a 1ª no Ranking de Serviços e Cidades Inteligentes.

“Tivemos uma reunião ótima com a Prefeita. Ela nos explicou como Campo Grande é a Capital das Oportunidades e nos apresentou muitas coisas que estão ocorrendo na Cidade. Percebemos que ela acredita muito em desenvolver a cidade, e as conexões com outros países, nessas questões de corredores bioceânicos e as possibilidades, sem deixar de pensar nos programas sociais, Educação, Saúde e Segurança, que são elementos essenciais na vida do cidadão e também dos empresários”, pontuou Ybañez.

A Prefeita finalizou destacando aos representantes da: Lituânia, Portugal, Croácia, União Européia, Dinamarca, Suécia, Bélgica e outros países, os diferenciais que o Parque Tecnológico, a Rota Bioceânica e as Rotas de Integração Latino-americana (RILAs) irão proporcionar para Campo Grande.

“O Parque Tecnológico e as Rilas irão proporcionar um novo tempo para Campo Grande e certamente vão mudar a matriz econômica da Capital. Serão novos investimentos, negócios e oportunidades para nossa Cidade”, finalizou a Prefeita.