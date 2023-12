Amantes de carros antigos esperam por 7º Encontro no interior

Carros antigos para muitos, é sinônimo de paixão e para quem curte, nos dias 09, 10 e 11 de junho em Aquidauana acontece o 7º Encontro de Relíquias que reunirá verdadeiras jóias.

O 7º Encontro em Aquidauana, é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, englobando diversas secretarias municipais e suas equipes. O evento tem mais uma vez o apoio do Governo do Estado via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e, na coordenação da programação do evento, está o empresário Rhobson Lima Tavares.

O evento é um festival que já faz parte da identidade cultural e é muito prestigiado pela população da região, promove cultura, turismo, lazer e geração de renda na cidade. O evento também movimenta todo o setor de hotelaria, alimentação e hospedagem da cidade.

“Com entrada gratuita, todos estão convidados para participar do Encontro de Relíquias, que será na Avenida Pantaneta. Mais uma vez, queremos ver o evento sendo um sucesso e as famílias participando e se divertindo”, conclamou o prefeito Odilon Ribeiro.

O evento vai além da exposição de carros antigos na programação está previsto: dia 09 (6ª feira) – show com Chicão Castro & Banda e no dia 10 (sábado) – show com a Banda Raimundos.

Também se apresentarão no palco da festa Mané Coxinha & Os Cabeça Oca, Banda Marasmo e muito mais.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram