Precisa de emprego? Campo Grande está com 2.186 vagas em diversas áreas

No cenário atual, encontrar oportunidades de emprego pode ser um desafio para muitas pessoas. Contudo, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em Campo Grande está oferecendo um total de 2.186 vagas em diversas áreas. Essas vagas abrangem uma variedade de setores, proporcionando oportunidades para profissionais com diferentes formações e habilidades.

Os interessados em concorrer a uma dessas vagas devem se dirigir pessoalmente à Funtrab, localizada à Rua 13 de maio, 2.773. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. É importante estar munido dos documentos pessoais, como RG, CPF, e Carteira de Trabalho. Além da busca por emprego, os visitantes também podem requerer o Seguro-Desemprego no mesmo local.

É crucial ressaltar que todas as vagas são rotativas, e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Portanto, a prontidão e agilidade no processo de candidatura são fundamentais para garantir uma chance nesse competitivo mercado de trabalho.

Segue abaixo uma amostra das vagas disponíveis:

1. Açougueiro: 22 vagas

Profissionais especializados em manipulação de carnes têm a oportunidade de se candidatar a uma das 22 vagas disponíveis.

2. Atendente de Balcão: 72 vagas

O setor de atendimento ao cliente também está em destaque, com 72 vagas para atendentes de balcão em diversos estabelecimentos.

3. Auxiliar de Limpeza: 94 vagas

A demanda por profissionais de limpeza se destaca, com 94 vagas disponíveis para auxiliares de limpeza, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).

4. Motorista Entregador: 33 vagas

O segmento de entregas conta com 33 vagas para motoristas, abrangendo diversas modalidades, como caminhão, veículos leves e motofretistas.

5. Professor de Idiomas: 10 vagas

Oportunidades para profissionais da educação estão disponíveis, com 10 vagas para professores de diferentes idiomas, como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão.

Essas são apenas algumas das oportunidades oferecidas pela Funtrab em Campo Grande. A diversidade de vagas reflete a abrangência do mercado de trabalho local, proporcionando opções para profissionais de diferentes perfis. Se você está em busca de uma nova oportunidade profissional, compareça à Funtrab e prepare seus documentos.