Média de preço do pacote de arroz sobe quase R$ 7 desde o começo do ano

Em janeiro deste ano, o consumidor gastava em média R$ 19,44 com o alimento e agora, R$ 26,01

Numa estimativa, o consumidor campo-grandense paga quase R$ 7 a mais no pacote de arroz de 5 kg, no acumulado de janeiro a dezembro deste ano. Conforme aponta a pesquisa de preço da cesta básica realizada toda semana, pelo jornal O Estado, que comparou o gasto médio do alimento, de janeiro (R$ 19,44), para R$ 26,01, nesta semana de dezembro, resultando uma diferença de R$ 6,57.

Segundo o último levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), fatores que contribuíram para o cenário de alta nos preços para o arroz foram: a diminuição da oferta em 2023, o bom ritmo das exportações e o período de entressafra.

Nesta semana, o pacote apresentou variação de preço de 14,64% entre os seis supermercados visitados pelo jornal. O valor mais em conta foi de R$ 24,59, no Comper e Fort, e no Assaí, o pacote é vendido a R$ 28,19.

O feijão de 1 kg (Bem-Te-Vi) obteve percentual de variação de 38%, variando entre R$ 5,79 a R$ 7,99. O alimento é vendido, em média, na cidade, por R$ 7.

Outro item pesquisado, o óleo de 900 ml, da marca Concórdia, é comercializado por R$ 5,19 no Pires e R$ 5,59, no Nunes (7,71%). O valor médio calculado ficou em R$ 5,45.

O pão de forma é vendido, em média, por R$ 8,55, de acordo com a pesquisa, que considerou a marca Saborzitos. O preço do alimento encontrado nas prateleiras dos supermercados varia de R$ 7,29 até R$ 9,89 (35,67%).

Produtos do setor de hortifrúti, como a cebola, que é vendida, em média, por R$ 6,67, já a variação percentual é de 36,97 entre os seis estabelecimentos. Podendo custar até R$ 8,15 o quilo, no Pires, e R$ 5,95, no Assaí.

Já o quilo do tomate apresentou variação de 33,39%, considerando-se o menor valor vendido de R$ 5,99 (Pires, Assaí e no Nunes), e R$ 7,99 (Comper). O preço médio calculado é de R$ 6,70 o quilo

No açougue, o quilo do coxão mole a vácuo é vendido, em média, por R$ 34,94, podendo custar até R$ 40,98 o quilo, variando em 37,05% entre as unidades visitadas pela pesquisa.

Itens de limpeza

Em média, o consumidor pode pagar, no sabão em pó de 1,6 kg (Omo) o valor de R$ 22,56. O produto é vendido por R$ 24,90 no Atacadão e no Nunes, e por R$ 18,90, no Assaí (31,75%).

O papel higiênico Neve com folha dupla e 12 rolos obteve a média de R$ 23,21. O item é vendido por R$ 24,90, no Comper e Fort, e por R$ 33,19, no Pires. Variou 33,29%.

Por – Suzi Jarde

