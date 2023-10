Precisa de atendimento? Confira a escala médica de plantão das unidades de saúde da Capital

Para quem precisa de atendimento médico neste domingo (1º), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou a escala médica de plantão nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento e CRSs (Centro Regional de Saúde) de Campo Grande.

Conforme a escala, são 53 clínicos gerais e 21 pediatras atuando no período da manhã. Os atendimentos pediátricos são realizados apenas nas UPA Coronel Antonino, UPA Universitário e UPA Leblon. No período noturno, a UPA Moreninhas terá atendimento pediátrico, com 4 profissionais de plantão.

Já durante a tarde, 51 clínicos gerais farão os atendimentos nas unidades de saúde, enquanto 13 pediatras atenderão o público infantil. Por fim, no período noturno serão 50 clínicos gerais e 26 pediatras.

O atendimento acontece por demanda espontânea, ou seja, por ordem de chegada, com prioridade conforme a classificação de risco.

