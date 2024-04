Prazo para pagar taxa de inscrição do concurso da Caixa termina nesta sexta

Os candidatos inscritos no concurso da Caixa Econômica Federal têm até às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (5) para pagar a taxa de inscrição. Os valores vaiam entre R$ 50 para cargos de nível técnico e de R$ 65 para os de nível superior, e os boletos podem ser emitidos pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo.

Mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram no concurso da Caixa, que oferece mais de 4 mil vagas de emprego espalhadas por todo o Brasil, com salários iniciais de até R$ 14,9 mil. Do total de vagas, 6% serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 26 de maio e contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação. Para o cargo de TBN, as cidades de realização de prova estão vinculadas ao polo escolhido pelo candidato no momento da inscrição, ou seja, aquele onde ele deseja trabalhar.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024 para apresentarem a documentação necessária e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa. Confira as vagas ofertadas!

Nível médio

– Técnico Bancário Novo (2 mil vagas) – salário de R$ 3.762

– Técnico Bancário Novo para a área de Tecnologia da Informação (2 mil vagas) – salário de R$ 3.762

Nível superior

– Médico do Trabalho (28 vagas) – salário de R$ 11.186

– Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas) – salário de R$ 14.915

Com informações do SBT News.

