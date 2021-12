Prazo para inscrições no vestibular da UEMS termina nesta segunda-feira

O prazo para as inscrições no vestibular da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) termina nesta segunda-feira (20). Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Fapec.

São ofertadas 1.191 vagas em 58 cursos de graduação espalhados por 14 cidades do Estado. Os candidatos devem acessar o site, preencher o formulário de inscrição, emitir o boleto bancário e pagar o valor de inscrição de R$ 90. Todos os editais também podem ser conferidos no portal.

As provas objetivas serão realizadas no dia 8 de janeiro de 2022, das 14h até às 19h. Os candidatos podem realizar o vestibular em 17 cidades de Mato Grosso do Sul, optando em qual município vai estar no dia da prova no momento de fazer a inscrição.

