Dourados será palco de shows neste domingo (19). As atrações fazem parte do “Dourados Brilha 2021”, promovido pela prefeitura do município, e serão realizadas na praça Antônio João.

Conforme o Dourados News, neste domingo, haverá show da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio além de missa. Os eventos compõem o calendário de aniversário de Dourados.

A programação desse domingo conta com Missa na Catedral Imaculada Conceição, DJ Wex, Vilela e Marco Aurélio e Victor e Marco Aurélio.