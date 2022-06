Prazo de inscrição para o Encceja 2022 encerra hoje

O prazo de inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2022 encerra neste sábado (4) em todo o Brasil. O exame consiste em avaliação voltada para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada e buscam conquistar cada etapa de ensino.

Além de ampliar as oportunidades no mercado de trabalho o Encceja possibilita que jovens e adultos que não completaram os estudos conquistem o tão sonhado diploma de ensino fundamental ou médio.

Conforme o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a participação no Exame é voluntária e gratuita. Para candidatos do ensino fundamental, a idade mínima é de 15 anos na data da prova, e para o ensino médio, de 18 anos completos.

As Provas serão realizadas em todas as unidades da federação no dia 28 de agosto. A lista de cidades onde haverá aplicação da prova pode ser consultada no sistema do exame e no portal do Inep.

Vale ressaltar que nesta edição, não será necessário apresentar justificativa de ausência para aqueles que se inscreveram, mas acabaram não fazendo a prova da edição anterior.

“Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente. A medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia de covid-19 que impediu a realização da última edição”, informou o Inep.

Realizado desde 2002, o Encceja é desenvolvido em colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de Educação de todo o país e avalia competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar dos jovens e adultos.

Por meio do Exame, secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados das provas como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio, o que amplia as oportunidades no mercado de trabalho e possibilita o ingresso no ensino superior.

Serviço:

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 (horário de Brasília) de hoje na página oficial do Encceja 2022.

