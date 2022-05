Encceja 2022: Inscrições abertas até o dia 4 de junho

Abriram hoje (24), as inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2022. Essa avaliação é voltada para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino.

A aplicação das provas, tanto para ensino fundamental quanto para o médio, serão aplicadas no dia 28 de agosto, em todas as unidades federativas.

A idade mínima para os participantes que desejam fazer o exame do ensino fundamental é de 15 anos, na data da prova. Já para os que pretendem realizar o exame do ensino médio é de 18 anos completos. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), informou que a participação no Encceja 2022 é voluntária e gratuita.

O edital com as diretrizes, prazos e procedimentos para a edição de 2022, já está publicado no Diário Oficial da União, desde o dia 16 de maio.

Segundo o Inep, nesta edição não haverá necessidade de apresentação de justificativa de ausência para os que se inscreveram na edição anterior mas não fizeram a prova.

O instituto afirmou ainda que também não será necessário pagar a taxa de ressarcimento dos ausentes no ano passado que irão realizar as provas novamente. Essa medida foi tomada em razão da pandemia da Covid-19, que impediu a realização da última edição.

As cidades que terão aplicação do Encceja serão disponibilizadas no sistema do exame e também no portal do Inep. Para os atendimentos especializados, é necessário fazer a solicitação durante o período de inscrições.

Inscrições

Para realizar a inscrição é necessário acessar a página do Encceja 2022. As inscrições começam hoje e vão até o dia 4 de junho.

