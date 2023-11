Dois morrem em troca de tiros com polícia, após renderem mãe e filha para assalto

Dois homens, ainda não identificados, morrerem na noite de ontem (4) durante troca de tiros com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Dourados News, antes do confronto a dupla teria rendido mãe e filha em uma residência na rua Manoel Lopes Cançado, no bairro Izidro Pedroso. Eles teriam fugido com dinheiro, jóias, aparelhos celulares e um veículo Toyota, de cor prata.

As vítimas foram rendidas no momento em que fechavam um salão de beleza. Os assaltantes estavam armados e levaram as duas para o interior da residência, onde tiraram os pertences das vítimas.