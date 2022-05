População controla princípio de incêndio em frente de imóvel abandonado no Centro da Capital

Mangueiras e baldes d’água foram o suficiente para a população conter um incêndio em frente a um galpão abandonado na rua Doutor João Rosa Pires, quase esquina com a rua dos Barbosas, região do Centro de Campo Grande.

Segundo informações, não houve vítimas nem danos materiais resultados do fogo iniciado em um entulho de lixo. Na rua com várias borracharias, o desesperou foi para que o fogo não se alastrasse. Portando, o incêndio foi apagado por trabalhadores da região.

O fogo chegou a tomar conta de uma parte superior do imóvel. Porém, as chamas foram contidas e a intensa fumaça preta que tomou conta da rua foi dispersado conforme o passar do tempo. Não foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros Militar.

Com informações da repórter Fernanda Marques