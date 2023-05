1º Festival de Hambúrguer de Campo Grande começa nesta sexta com entrada gratuita

Aos campo-grandenses apaixonados por um delicioso hambúrguer, sabia que a partir de amanhã (26) a Cidade do Natal se transformará na Cidade do Hambúrguer? É o 1º Festival de Hambúrguer que estará acontecendo por lá, com 35 estabelecimentos presentes levando o melhor lanche, hot dog e batata frita do cardápio, prova disso é o Alfafa Especial, da Vaca Loka Hamburgueria. Com pão, hambúrguer, dupla mussarela, cebola onions, bacon, alface, tomate e maionese, a hamburgueria promete te levar ao delírio a cada mordida do lanche! O festival, que acontece entre sexta (26), sábado (27) e domingo (28), celebra o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio e terá muitas atrações musicais para animar o público.

Comemorando o Dia Mundial do Hambúrguer, hoje (26) começa o 1º Festival de Hambúrguer, na Cidade do Natal, que deve atrair de 7 a 10 mil pessoas, idealizado em parceria com a PMCG (Prefeitura Municipal de Campo Grande) e apoio do grupo Hamburgueiros do Mato Grosso do Sul e Governo do Estado. “Desde 2019, nasceu o grupo Hamburgueiros do MS com o intuito de fomentar a categoria, criar sistema de compras em grupo, debater sobre fornecedores e, de um dia conseguir fazer um evento aberto de hambúrgueres. Ano passado foi criada uma lei que instituiu a Semana Municipal do Hambúrguer, logo a prefeitura procurou o grupo hamburgueiros do MS, na minha pessoa, solicitando ajuda para criar esse evento em parceria com a Sectur”, conta um dos responsáveis pelo grupo e pela organização do evento, Weslley Renovato.

Nesta primeira edição, mais de 35 hamburguerias estarão presentes, são algumas delas: HamBugreria, Carnívoros Burger, Burger Pub, Na Brasa Burger e Vaca Loka Hamburgueria. A “Vaca Loka Hamburgueria” levará o “Alfafa Especial”, e o proprietário Naylor comenta a felicidade em realizar o evento.“É o evento do ano, pois há tempos o grupo vem idealizando, vai ser ótimo. O festival também será ótimo para as pessoas conhecerem meu hambúrguer, ainda mais agora que estou prestes a abrir uma segunda loja na rua mais gastronômica de Campo Grande, na avenida Bom Pastor”.

Com valores de hambúrgueres que variam entre R$ 20 a R$ 30, Weslley, que também é proprietário da Hambugreria, explica sua inspiração e os requisitos que cada hamburgueria precisa respeitar para participar do evento. “Hoje, com a rede social acompanhamos eventos no Brasil inteiro, inclusive uns dias antes de ocorrer a pandemia, nós da Hambugreria participamos do Burger Fest MT e sagramos o 2º melhor lanche daquele estado. Para esse 1º festival aqui na Capital, cada hamburgueria fará um tipo de hambúrguer, respeitando o uso do pão 100% brioche da marca Lendario e carne de Angus do Sistema 67 Prime”.

Além da gastronomia, o 1º Festival de Hambúrguer contará com pintura facial para as crianças, diversas atrações musicais e o encontro de fuscas com uma exposição de cerca de 60 veículos. Hoje (26), a música fica por conta de João Carlos & Savala, Pedro Salles e Chicão Castro. Amanhã (27) é a vez de Robson Vieira, Gilson & Junior, Dany Cristine e banda V12. E para encerrar o evento, no domingo (28) tem Hamburgueiros dos MS, Stand-up Corumbá, Max & Gabriel, Bando do Velho Jack e Muchileiros.

Para você que é fã de queijo caipira, a “Na Brasa Burger” levará o “Caipira Burguer”, que conta com pão de brioche, maionese especial, burger de angus 120g, cheddar, queijo caipira, bacon caramelizado, rúcula e tomate. O proprietário João ressalta a importância do evento. “Tem muitas pessoas aqui na cidade que nunca comeram hambúrguer, pois estão acostumados com lanche tradicional, então esse evento vai servir para esses que nunca comeram um hambúrguer artesanal e experimentar, e com isso quebrar esse preconceito de ser gourmet, ser caro… Às vezes você paga um pouco mais caro, mas está tendo uma qualidade”.

Outra opção de lanche é o Carnívoros, do “Carnívoros Burger”, que segundo o proprietário Luan, os ingredientes são de te deixar com água na boca. “O lanche vai com smash duplo americano, pão de brioche, 2 burgers de angus 65g cada, queijo cheddar, cebola roxa picadinha, picles feito na casa, mostarda e ketchup Heinz”.

O “Bacon Salad” da Burger Pub é um dos hambúrgures mais completos do estabelecimento, que estará presente no festival, e o proprietário Guilherme explica os elementos do lanche. “O pão será um brioche do pão lendário, carne Angus do Sistema 67 Prime, queijo derretido, bacon crocante, alface e tomate para finalizar. É um lanche capaz de agradar um público bem abrangente e com sabor único, afinal quem não gosta de um hambúrguer com bacon e salada?!”.

Serviço:

O 1º Festival de Hambúrguer acontece amanhã (26), das 17h às 23h, na Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena. Amanhã (27) começa às 15h e termina às 23h; e no domingo (28) segue o mesmo horário de sábado. A entrada é gratuita!

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

