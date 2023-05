Policiais salvam recém-nascido vítima de engasgamento

Equipes da Polícia Civil lotados da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, salvaram, uma criança recém-nascida, vítima de engasgamento em Campo Grande. O caso aconteceu durante o plantão da delegacia, na última segunda-feira (1).

Segundo informações, o pai da criança, chegou desesperado da Depac, com a criança em estado de choque e com sinais de engasgamento. Imediatamente, toda a equipe policial que estava de plantão, se empenhou em prestar auxílio ao pai e da assistência ao bebê.

Foram realizadas manobras de Heimilich e na sequência, acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), contudo a criança ainda permanecia com coloração arroxeada. Em corrida contra o tempo, os policiais correram até a maternidade Cândido Mariano, onde o bebê recebeu os primeiros atendimentos.

Os médicos realizaram uma avaliação prévia e informaram que recém-nascido estava bem, mas precisa ser encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para uma melhor avaliação. A criança foi encaminhada para o UPA do Bairro Coronel Antonino.

Ainda conforme os policiais, o pai da criança disse que o filho acabou se engasgando, no momento em que a mãe o amentava em casa, porém, ao perceber que não estava dando certo, saiu correndo, pegou uma carona e foi em direção a delegacia pedir socorro. “Eu saí correndo e quando vi a delegacia resolvi parar, pois se os policiais não pudessem salvar, pelo menos poderiam levar meu filho mais rápido, num veículo de emergência, para algum local apropriado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os policiais foram atenciosos e já na delegacia meu filho voltou 100%”, comentou.

Após o momento de sufoco, o pai entrou em contato com os militares e informou que o filho já recebeu alta e está em casa se recuperando e recebendo todo amor necessário da família e, que agradeceu toda equipe policial pela ajuda que salvou o recém-nascido.

De acordo com a polícia, participaram do salvamento os seguintes servidores: IPJ Flavio Ferras Cordeiro Piffer, IPJ André Luiz da Silva da Cruz, IPJ Licimar Teodoro Pinheiro e IPJ Keli Fabiner Branco.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.