Confira a coluna “Conectado”

Modesto

Finalmente, após apadrinhamento do coordenador da bancada federal, deputado Vander Loubet (PT), a ex-deputada Rose Modesto conseguiu um lugar ao Sol e emplacou cargo federal, na Sudeco. Ela foi nomeada em (2/4/23), para chefiar a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, do governo de Lula (PT). A Sudeco tem um orçamento “nada modesto,” de R$ 169,52 milhões, para ser tocado. Rose Modesto também contou com o apoio do presidente do União Brasil, Luciano Bivar e do presidente da Câmara, Arthur Lira, o primeiro aliado eleitoral, o segundo, de quem Rose se aproximou durante o seu mandato, na Câmara Federal. A nomeação de Rose foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Reunião

…E após críticas pesadas à articulação política do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu por 45 minutos com Lula, para tentar botar nos trilhos a relação entre o Executivo e os deputados. Após o encontro, o presidente disse que a conversa foi boa, mas que procura não se meter nas questões da Câmara.

Reunião 1

O recado que Lira levou a Lula, conta Tales Faria, foi bem simples: os deputados estão mais interessados na liberação de emendas do que no preenchimento de cargos, no governo. Ele também defende a descentralização na decisão desses repasses, hoje concentrada no ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Mensagem

A mensagem foi captada. Após a reunião com Lira, Lula convocou sua equipe e deu ordens para liberar o que foi prometido a deputados e senadores. Alguns ainda aguardam verbas prometidas na votação da PEC da transição, em dezembro do ano passado.

Suspensão

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) suspendeu por seis meses a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e ampliou para cinco anos a suspensão total do jogador Wallace. O atleta havia sido suspenso por 90 dias, em 3 de fevereiro, após uma postagem em redes sociais indagando quem daria um “tiro de 12” (escopeta) no presidente Lula. A suspensão terminaria ontem, mas com uma liminar, o Sada/ Cruzeiro, time do jogador, o escalou no fim de semana para a final da Superliga. Além das punições, o COB também recomendou que o Banco do Brasil e o Ministério dos Esportes cortem repasses à CBV enquanto durar a pena. A confederação diz, porém, que esse corte impediria o Brasil de participar do Pan e de outras competições internacionais.

Evasão

O governo federal avalia a adoção de estímulos, como uma “bolsa estudante”, para evitar a evasão escolar no novo ensino médio. Essa medida já foi adotada em Alagoas, que criou uma bolsa de permanência mensal para alunos do ensino médio. Em audiência no Senado, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que as mudanças do novo modelo de ensino estão sendo tratadas de forma prioritária. “Esperamos que até junho possamos tomar uma decisão sobre o novo ensino médio. Ninguém quer retrocesso”, disse.

Fakes

O que uma história como a da capivara Filó, que tinha tudo para ser leve, ainda que envolvesse política ambiental e direitos dos animais, tem a nos ensinar sobre a regulação das redes sociais? O caso virou uma guerra entre o bem e o mal, porque é essa a lógica dos algoritmos das plataformas. Dá pra ter debates civilizados nesse ambiente? Clarividente que existe o conluio entre o neoliberalismo das big techs e o reacionarismo da extrema-direita, evidentemente inconstitucional, promove a hipertrofia dos direitos de liberdade de expressão e crença para atacar o PL das Fake News. Com impasse no Congresso, STF pode definir combate às fake news nas redes sociais. Integrantes da Corte avaliam as condições para o Judiciário se manifestar sobre a desinformação nas plataformas digitais. O ministro Alexandre de Moraes enviou sugestões ao PL, na Câmara Federal.

Por Bosco Martins.

