Policiais Federais protestam por cumprimento de reinvindicações da carreira

Os policiais federais do Mato Grosso do Sul se reuniram em frente a sede da instituição nesta manhã (12), com aproximadamente 100 agentes para protestar contra o descumprimento da promessa do presidente Jair Bolsonaro de reestruturar as carreiras federais da segurança.

A paralisação durou por uma 1h com policiais reunidos carregando faixas de protestos cobrando o Governo Federal pela promessa feita pelo presidente e sobre os reveses com a reforma da previdência e PEC Emergencial que se encontra paralisada.

O ato ocorreu em diversos Estados dentre eles: Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. A tensão entre os policiais e governo tem aumentado nas últimas semanas desde a sinalização do anúncio linear de 5% para todas as carreiras federais, que inviabiliza a promessa de reestruturação feita pelo governo quando reservou R$ 1,7 bilhão do orçamento no ano passado.

O presidente do Sindicato da Policiais Federais do Mato Grosso do Sul, Leonardo Bolivian esclareceu que de forma pacífica o que pretendem é chamar a atenção do presidente e que logo as reinvindicações possam ser atendidas. “Estamos solicitando o cumprimento da palavra do presidente Jair Bolsonaro, para valorização e regularização de carreira. Como tivemos uma dificuldade de tramitação sobre esta medida provisório no ministério da economia para não fique travado estamos fazendo uma série de manifestação e posteriormente iremos com os demais Estados para Brasília para que lá no parque dos Poderes possamos junto ao presidente canalizar nossas manifestações”, explicou o presidente do Sindicato dos policiais federais do MS.

Estavam presentes os representantes das categorias da Policia Penal Federal, Peritos Criminais e da Associação dos delegados. “Esta manifestação não é de direita nem esquerda e nem política, é para pedir que através da manifestação o governo possa se sensibilizar para que ele continue a tramitar a medida provisória.” completou Leonardo Machado da Associação dos delegados da Policia Federal no Estado.

Haverá novas manifestações previstas para este mês de maio em todos os Estados até que sejam atendidos, caso não aconteça antes haverá no dia primeiro de Julho uma manifestação maior que será em Brasília.

Recentemente aqui no Mato Grosso do Sul os agentes penitenciários foram reconhecidos pelo Governo Estadual como Policia Penal. Dentre as pautas esta é uma das reinvindicações para que seja unificada em todo o país. “Os agentes destacaram a necessidade da reestruturação da PRF e regularização da Policia Penal que nasceu na necessidade de todas as categorias da União que aqui está hoje regionalizado, mas é um mesmo desejo e anseio dos policiais da União do país para que o presidente cumpra sua palavra. Além daqui outros Estados também aderiram a paralisação”, concluiu Leonardo Bolivian.

Dentre as reinvindicações presentes na medida provisória está a alteração do dispositivo que prevê a destinação de até 50% dos recursos em transporte, hospedagem e alimentação de servidores em missão oficial. O dinheiro também pode ser usado para saúde e pagamento de indenização ao servidor da PF que, voluntariamente, deixar de gozar integralmente do repouso remunerado, permanecendo à disposição do serviço.

A manifestação tem apoio do SINPF-MS (Sindicato dos Policiais Federais do Mato Grosso do Sul), APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais), Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), FENAPPF (Federação Nacional dos Policiais Penais Federais), SINPECPF (Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal) e Fenadepol (Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal).