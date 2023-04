Plantão de vacinação contra gripe e Covid ocorre em cinco unidades de saúde neste feriado

Para quem quer aproveitar o feriado de Tiradentes para completar o esquema vacinal, Campo Grande promove mais um plantão de vacinação contra Covid-19 e gripe nesta sexta-feira (21), a vacinação ocorre em cinco unidades de saúde da Capital e no Shopping Norte Sul Plaza.

Nas unidades de saúde o atendimento será realizado somente nos dias 21 e 22 (sexta e sábado), de 7h às 17h. Estarão abertas as seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta.

No shopping Norte Sul Plaza o atendimento será nos dias 21, 22 e 23 (sexta, sábado e domingo) em horários alternados. Na sexta e sábado, de 10h às 18h, e no domingo de 11h às 19h. O ponto de vacinação estará instalado ao lado da loja Cravo e Canela.

A princípio, a vacinação para gripe está liberada apenas para grupos prioritários, são eles:

Pessoas com 60 anos ou mais de idade

Mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde

Indígenas

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestante

Oficiais das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento

Trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros

População com deficiências permanentes

População com comorbidade

Profissionais do sistema penitenciário

Profissionais portuários

População privada de liberdade

Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas

Conforme o Ministério da Saúde, a vacina protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Vacinação Covid-19

A vacinação com doses da bivalente teve os públicos ampliados na Capital. Agora gestantes, puérperas que deram a luz há até 45 dias e pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos estão elegíveis para a vacina.

Além desses novos públicos, a vacina segue disponível para Trabalhadores da saúde de qualquer idade, além de idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Os públicos considerados imunocomprometidos são pessoas que realizaram transplante de órgãos sólidos ou medula óssea; pessoas portadoras de HIV (Vírus da imunodeficiência humana), Doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de predinisona ou equivalente por pelo menos 14 dias; quem faz uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; portadores de imunodeficiências primárias, Doença renal crônica em hemodiálise; que esteja em tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos contra câncer nos últimos seis meses; Neplasias hematológicas.

A aplicação da primeira dose está liberada para crianças de seis meses a menores de 3 anos sem comorbidades. Até então, somente o público com comorbidades estava apto a receber o imunizante.

O teste para detecção de Covid-19 também estará sendo disponibilizado nas unidades de saúde.

Serviço:

O atendimento segue até às 17h sem intervalo para almoço na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta, USF Moreninha, USF Silvia Regina e USF Noroeste. Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.