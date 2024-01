PF investiga vazamento da redação do Enem 2023 em redes sociais

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (24) pela Polícia Federal, a Operação “Limite Virtual”, para investigar o vazamento ilícito em redes sociais de fotos da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023.

Uma imagem do tema da redação vazou no primeiro dia de prova, após às 13h, horário onde os portões já estão fechados e os candidatos não têm mais acesso a dispositivos eletrônicos. Conforme o edital do Enem, o participante só pode sair com o caderno de questões após 4 horas do início da prova.

A investigação teve início motivada por informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep), que organiza a prova. A PF, então, identificou um suspeito na cidade cearense de Sobral.

A Operação Limite Virtual cumpre dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral. As condutas do investigado podem configurar, em tese, crime de fraude em certame de interesse público. As penas que podem chegar a oito anos de prisão.

O nome da operação busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais.

Cabe destacar que este não é o primeiro problema com o Enem. Em 2009 as provas foram vazadas após um roubo na gráfica onde os cadernos eram impressos. Nos anos seguintes, houve problemas de impressão, troca de gabaritos, divulgação de notas erradas e a postagem de fotos é recorrente: em 2012, 60 candidatos foram eliminados por postarem fotos.

Com informações da Agência Brasil.

