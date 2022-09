Pedágio da ponte no Rio Paraguai é retirado

O pedágio na ponte sobre o rio Paraguai, no Porto Morrinho, distante 70 km da área urbana de Corumbá, foi retirado e motoristas não necessitam mais pagar a tarifa. O valor cobrado até então era de R$14,10, para carros de passeios. A mudança ocorreu no último sábado (24).

O valor do pedágio era considerado um dos maiores do Brasil. Para efeitos de comparação, o pedágio da Ponte Rio – Niterói, com mais de 13 quilômetros, na mesma época, custava R$ 4,60, quase três vezes menos que o valor pago para atravessar uma ponte de 1.890 metros de extensão.

Como aponta a reportagem do Diário Corumbaense, a cobrança da tarifa era para ser encerrada no dia 02 de outubro deste ano, mas foi antecipada para o último sábado. O fim do pedágio já havia sido anunciado com a não renovação do contrato de concessão da ponte, no trecho da BR-262, que liga Corumbá a Campo Grande.

Com o término da concessão, todo o patrimônio retornará ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes no Mato Grosso do Sul). A responsável pela concessão é o Estado, por meio da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura).

O lucro

Neste ano, de janeiro a agosto, 411.403 veículos passaram pela ponte sobre o rio Paraguai. Desse total, 402.215 pagaram a tarifa do pedágio e 9.188 foram isentos do valor. Com esse fluxo, a concessionária teve uma receita bruta de R$ 20.959.850,50.Já R$ 19.146.823,43 é da receita líquida.

Nos doze meses de 2021, um total de 634.923 veículos cruzaram o pedágio. Desses, 621.409 pagaram o valor tarifário e 13.514 foram isentos. Já em relação ao valor bruto arrecadado foi de R$ 28.442.140,50. O líquido, R$ 25.981.895,35.

O prazo de concessão foi de 13 anos, nove meses e 24 dias, contados a partir da assinatura do contrato, ocorrida em 08 de dezembro de 2008.

*com informações do repórter Leonardo Carbral, do Diário Corumbaense

