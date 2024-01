Padre Rosinei Pauli – 1.275 – Filho, jamais te assuste diante de teu Pai

Conheço-te inteiro; como podes sentir-te intimidado? Entrega-te a Mim por inteiro. Por que sempre tens reservas? Tens medo de Mim? Dá-te a Mim sem colocar limites.

Eu gostaria que não tivesses medo de Mim; que olhasse o Meu Coração cheio de Amor e falasses Comigo como se fala com um Amigo amado.

Vês essa grande porta feita de ferro e de madeira grossa? Que pesada é! É uma porta feita com o medo e a desconfiança que tu tens de Mim.

Como Eu posso entrar através de semelhante porta? Meu filho como espero que tenhas uma grande confiança em Minha Riqueza de Amor.

Então, Eu Me precipitarei em ti com aquilo que é o teu desejo; porque então serás, para Mim, irresistíveis. Deixa-Me atuar em ti; e com o coração cheio de amor, diga-Me: ‘Meu Deus, toma tudo’.

Eu atuo por meio daqueles que Me emprestam todo o seu ser. Assim, pois, dá-Me a tua voz, o teu olhar, e caminha com a firme intenção de deixar- -Me atuar em ti.

Quando se tem lições de pintura, o professor pega, de vez em quando, o pincel e melhora o trabalho do aluno. É o que Eu faço sobre a tela de tua alma quando tu Me permites. A grande obra que é a tua vida, alcançaria a sua perfeição, entre as Minhas Mãos!

Porque Eu estou ávido de que sejas perfeito. Por Amor te tomo em Minhas Mãos; por Amor, se tu te entregas.