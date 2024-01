Prefeita Adriane Lopes vista fábrica da Suzano e fomenta parcerias para o ParkTec

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, visitou o “Vale da Celulose”, em Ribas do Rio Pardo, localizada a quase 100 km da Capital. O objetivo da agenda foi conhecer as instalações da nova fábrica que a Suzano está construindo no município e fortalecer o relacionamento com o grupo e apresentar o ParkTec CG (Parque Tecnológico de Campo Grande), inaugurado no aniversário de 124 anos e que deve mudar a economia do município, com a geração de emprego e renda local.

“Fomos até Ribas do Rio Pardo apresentar o potencial e de que maneira o Parque Tecnológico pode contribuir com a empresa. Neste tempo, nossas ações somam e vão ao encontro daquilo que já é desenvolvido na Suzano. Nosso ParkTec CG está conectado com as universidades, institutos de pesquisa e outros órgãos governamentais. Por meio dele, vamos gerar empregos, renda, aceleração de processos e o desenvolvimento econômico da Capital. Outro ponto de interesse mútuo é a Rota Bioceânica, que irá impactar de maneira significativa os setores de logística, agronegócio, economia criativa e outras oportunidades. Após nossa visita, tenho certeza de que iremos caminhar juntos e vamos trabalhar em parceria, em prol do desenvolvimento econômico e sustentável”, garantiu a prefeita.

A nova fábrica da empresa Suzano, em Ribas do Rio Pardo, foi iniciada em maio de 2021, com investimento total de R$ 22,2 bilhões. Com previsão para entrar em operação até junho de 2024, a nova fábrica vai produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. O projeto irá promover um amplo desenvolvimento econômico e social da região. Segundo a empresa, atualmente, pouco mais de 10.000 colaboradores diretos e indiretos estão sendo utilizados. Após a conclusão da fábrica, cerca de 3 mil pessoas devem ser empregadas.

