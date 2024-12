Padre João Batista de Oliveira é nomeado novo bispo da Diocese de Corumbá

O padre João Batista de Oliveira foi nomeado, no sábado (30), pelo Papa Francisco como o novo bispo da Diocese de Corumbá, que também abrange a comunidade católica de Ladário, no Estado de Mato Grosso do Sul. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) celebrou o anúncio e deu as boas-vindas ao novo líder religioso, destacando sua trajetória e seu compromisso com a missão de evangelizar.

A CNBB expressou em nota a esperança de que o padre João Batista, que assumirá o cargo de bispo durante o período do Advento, seja um “fiel missionário e discípulo”, proclamando Jesus Cristo como a esperança da humanidade. “Que o irmão, inspirado neste tempo do Advento, que iniciaremos neste próximo domingo, seja um fiel missionário e discípulo, anunciando Jesus Cristo como Esperança para a humanidade, enquanto aguardamos a vinda definitiva do Senhor”, declarou a entidade.

Transição na Diocese de Corumbá

A Diocese de Corumbá estava sob a responsabilidade de Dom Francisco Biasin, bispo emérito, que atuou como Administrador Apostólico desde o início de 2024, após a saída de Dom João Bergamasco, transferido para Mato Grosso. Dom Francisco, de 80 anos, assumiu a administração da Diocese durante o período de sede vacante, quando não havia um bispo titular.

O anterior bispo, Dom Segismundo Martinez Alvarez, esteve à frente da Diocese por 14 anos, até sua renúncia em 2018, por motivos de idade, conforme determina o Direito Canônico. Dom Segismundo faleceu em abril de 2021, aos 78 anos, vítima da Covid-19. A posse do novo bispo está prevista para fevereiro de 2025, quando o monsenhor João Batista de Oliveira será ordenado bispo e tomará oficialmente o cargo.

Trajetória de Padre João Batista de Oliveira

João Batista de Oliveira nasceu em 9 de julho de 1963, na cidade de Rio Azul, no Paraná, sendo o mais velho de 12 irmãos. Ingressou no seminário menor dos Missionários do Verbo Divino em 1987, iniciando sua formação eclesiástica que o levou a diversos países e funções dentro da congregação. Após estudar Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), ele iniciou o Noviciado em 1996, em Juquiá (SP), e professou seus votos perpétuos em 2000. Foi ordenado diácono em 2000 e sacerdote no ano seguinte.

Ao longo de sua vida sacerdotal, Padre João Batista exerceu importantes funções, como vigário da paróquia Santo Hermano Miguel, em Guayaquil, no Equador, de 2001 a 2003, e pároco da mesma paróquia de 2004 a 2007. Retornando ao Brasil, ele se dedicou à vocação de Animador Vocacional dos Missionários do Verbo Divino, e mais tarde foi mestre de noviços e provincial da congregação, funções que desempenhou até 2022.

Desde 2023, João Batista é pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alta Floresta D’Oeste (RO). Sua nomeação como bispo de Corumbá é uma continuidade de sua trajetória de serviço à Igreja e à missão de evangelizar. A nomeação de Padre João Batista como bispo é um marco importante para a Diocese de Corumbá, que agora se prepara para iniciar um novo capítulo sob sua liderança.

