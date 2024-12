 Funsaud de Dourados abre inscrições para 425 vagas em diversos cargos com salários de até R$ 10.320

As inscrições para o processo seletivo da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados) estão abertas e vão até o dia 19 de dezembro. Ao todo, estão sendo oferecidas 425 vagas para diversos níveis de escolaridade, com oportunidades para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. A jornada de trabalho para os novos contratados varia entre 20 e 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.454,40 a R$ 10.320, dependendo do cargo.

As vagas disponíveis abrangem áreas como saúde, administração, cozinha, farmácia, enfermagem, contabilidade, entre outras. Confira os detalhes das oportunidades:

Nível Fundamental: Auxiliar de Cozinha (1 vaga), Auxiliar de Farmácia (12 vagas), Auxiliar de Saúde Bucal (2 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais I – Higienização e Hotelaria (27 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais II – Manutenção (3 vagas), Copeira (12 vagas), Telefonista (5 vagas), Vigia (12 vagas).

Nível Médio: Assistente Administrativo (52 vagas), Cozinheiro (3 vagas), Motorista Hospitalar (2 vagas).

Nível Técnico: Técnico de Contabilidade (4 vagas), Técnico em Enfermagem (178 vagas), Técnico em Hemoterapia (3 vagas), Técnico em Imobilização Ortopédica (3 vagas), Técnico em Informática (1 vaga), Técnico em Segurança do Trabalho (2 vagas), Técnico em Radiologia (6 vagas).

Nível Superior: Analista de Controle Interno I (1 vaga), Analista de Controle Interno II (1 vaga), Analista de Planejamento (1 vaga), Engenheiro do Trabalho (1 vaga), Assistente Social (5 vagas), Biomédico (3 vagas), Enfermeiro (52 vagas), Enfermeiro do Trabalho (1 vaga), Farmacêutico (12 vagas), Fisioterapeuta (13 vagas), Médico do Trabalho (1 vaga), Médico Infectologista (1 vaga), Nutricionista (3 vagas), Odontologista (1 vaga), Psicólogo (3 vagas).

As inscrições podem ser feitas por meio do site da IL Desenvolvimento, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 120, conforme o cargo escolhido. O edital completo pode ser consultado no mesmo site. Os candidatos aprovados terão a oportunidade de atuar na Funsaud, contribuindo para a saúde pública de Dourados e região. Esta é uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira no setor público, com uma ampla gama de vagas e salários atrativos.

Confira o edital do concurso!

