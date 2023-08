Padre da Paróquia Imaculada Coração de Maria ressalta diversos projetos sociais

Localizada na avenida Hiroshima, número 1233, Carandá Bosque, a Paróquia Imaculado Coração de Maria está de braços abertos para receber fiéis. O Pároco Carlos Alberto Pereira ressalta os trabalhos realizados no local.

“Formarmos lá um centro de evangelização para o ser humano, né? Para o jovem, para criança, para o pai, para a mãe, para a família, para o idoso, para o enfermeiro, para o médico, para o advogado, para o juiz, para a dona de casa. O local é uma das últimas paróquias a serem erigidas aqui em Campo Grande, ela vai fazer três anos agora no dia onze de outubro como paróquia, como comunidade vinte e três anos. É uma paróquia então dedicada a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria.

O padre ainda enfatiza algum dos valores da Paróquia e oferece, durante a entrevista com o Jornal O Estado Online, reflexões acerca do trabalho oferecido à comunidade.

“A nossa vida ela é maravilhosa, né? Com dificuldades, com problemas, com momentos alegres e também momentos difíceis. Tudo faz parte do nosso crescimento para que nós possamos nos tornar uma verdadeira pessoa, um verdadeiro cidadão. Não para este mundo, né? Passamos para este mundo máximo para que um dia possamos ser este novo homem que nasce todos os dias. Da palavra de Deus, podermos estar lá no céu. Então, a paróquia ela é um símbolo, vamos dizer assim, ela é um sinal da presença de Deus e de Nossa Senhora na nossa vida. Temos percebido muitas pessoas que transitam na Avenida Hiroshima lá no Carandá Bosque e ao se defrontarem com os vitrais, também com a cruz iluminada, com a imagem, o ícone de Nossa Senhora ela se sente muito bem. Em momentos difíceis que Deus está presente na vida delas. Então o trabalho da paróquia ela é evangelizar, transformando a vida, os relacionamentos, trazendo paz, alegria, coragem, discernimento, sabedoria e fé para todas as pessoas.

Projetos sociais

A paróquia ainda oferece uma série de projetos sociais, tanto em relação à ajudas financeiras ou de insumos básicos, como também ajudas espirituais. Conforme o Padre Carlos Alberto Pereira, a Paróquia consegue hoje contribuir com cerca de 100 famílias com alimentos, roupas e remédios.

Além disso, existe hoje a ajuda vicentinos, que oferecem serviços às famílias necessitadas.

“Temos também lá a presença dos vicentinos, onde visitamos aquelas famílias com mais necessidades. Carentes ajudando eles até a reconstruir, não somente a parte material e financeira, mas principalmente a espiritual.

A gente também tem um brechó, que é feito toda a semana. O dinheiro é destinado a nós atendermos aquelas mães carentes, né? Como a ajuda com, o primeiro enxoval para suas crianças, né? Também temos um atendimento de médicos para pessoas que não tem condições de pagar uma consulta. Nós temos lá o médico que nos ajuda. Também temos dentistas e fisioterapia. Aonde nós encaminhamos estas pessoas que realmente tem dificuldades, né? De fazer um tratamento mais aprofundado, melhor, mais eficiente, com estes irmãos e irmãs que participam lá e que doam esse trabalho né?”