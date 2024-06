Outono se despede com promessa de forte calor em MS nesta quinta-feira

O outono se despede nesta quinta-feira(20), para dar lugar ao inverno, que começa às 16h50 (horário de MS). Com isso, os termômetros devem marcar temperatura máxima de 35ºC em Mato Grosso do Sul antes da transição para a estação mais fria do ano.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo firme permanece com sol e variação de nebulosidade, mas há possibilidade de pancadas de chuva nas regiões sudoeste, sudeste e sul do Estado, resultado do calor e umidade, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Todos os municípios do Estado estão em alerta para a baixa umidade relativa do ar, podendo chegar aos 20%, enquanto o ideal considerado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é de 60%. A orientação para minimizar os efeitos do tempo é hidratar-se, usar roupas leves e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia.

Campo Grande tem céu com poucas nuvens e registra 19ºC nesta manhã. A temperatura deve atingir os 31ºC ao longo do dia, mesma máxima prevista para sexta-feira, sábado e domingo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na região pantaneira o calor pode chegar aos 35ºC em Corumbá, 34ºC em Porto Murtinho, e 33ºC em Aquidauana e Coxim. Na região sul do Estado, Ponta Porã tem máxima de 29ºC e Dourados de 32ºC.

Outras máximas para esta quinta-feira são de 33ºC em Rio Brilhante, 32ºC em Bonito e Maracaju, 31ºC em Água Clara, Nova Andradina, Ivinhema, Naviraí e Nova Alvorada do Sul, 30ºC em Três Lagoas, São Gabriel do Oeste e Paranaíba, e 29ºC em Cassilândia.