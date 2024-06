Evento em restaurante fecha rua do Coophasul e divide opinião entre vizinhos

Um tradicional restaurante do Bairro Coophasul, em Campo Grande, fechou a Rua Clóvis Mato Grosso e está causando incômodo aos vizinhos, se não concordam com a interdição durante o dia. O festival começou na última segunda-feira e vai até sábado (22), com shows de artistas regionais, gastronomia e tem autorização da Prefeitura.

Entre as pessoas insatisfeitas está a nails design Daiany Pereira, de 31 anos. Segundo ela, não tem problema nenhum a rua ser fechada durante o evento noturno, mas de dia está atrapalhando o direito que todos têm de ir e vir.

“Acho importante eventos no bairro, mas esse não está respeitando o direito dos vizinhos. Minhas clientes precisam descer longe do salão, tem motociclista que não respeita e transita por cima da nossa calçada, tornando até a calçada perigosa”, defende a profissional de beleza.

Sua companheira de salão, a cabeleireira Elizabethe Balduina, diz que o movimento de clientes caiu e que os vizinhos não conseguem guardar os veículos nas próprias garagens. “Até esse evento terminar, quem precisa de carro para sair tem que ir até a rua de baixo porque aqui não está passando. Estamos sendo impedidos de circular por causa de cadeiras vazias”.

Outra comerciante, que preferiu não se identificar, diz que não vê mal na iniciativa e que “não tem problema o comércio investir em estratégias para conseguir mais clientes”.

Durante o dia, o local está sendo cuidado pelo irmão do proprietário, Rafael Padrilha, que conversou com a reportagem do O Estado. Segundo ele, “temos toda documentação necessária para realização do evento de seis dias”.

Por nota, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) confirmou que que foi concedida a interdição total da Rua Clóvis Mato Grosso entre a Rua Cotegipe e Rua Domingos Giovani de Salvi, do dia 16 de junho até o dia 23, nas 24 horas do dia à pedido da Associação de Moradores do Coophasul.

Por Kamila Alcântara