Ônibus da Justiça Itinerante estará nesta quinta no bairro parque São Carlos em Três Lagoas

Amanhã, dia 23 de novembro, o bairro parque São Carlos em Três Lagos recebe o ônibus da justiça itinerante das 07h às 11h. Os serviços prestados serão gratuitos.

O objetivo da ação é uma tentativa de promover o acesso à justiça e cidadania a população. O ônibus do TJMS estará na Escola Municipal Parque São Carlos

Confira os serviços que serão atendidos

Cobranças; Indenizações; Acidentes de trânsito; Cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio; Problemas de vizinhança; Direito de família, como: pensão alimentícia, execução de alimentos; investigação de paternidade; divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento; Além de demais causas que não ultrapassem 40 salários-mínimos.

O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB e que se enquadram no perfil da Defensoria Pública.

Para mais informação, entre em contato via Telefone: 67 3929-1976 ou celular/WhatsApp 99609 – 0864 / 99944-9717.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.