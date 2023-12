Onda de calor e baixa umidade registram máximas de 44°C para este fim de semana

A população de Campo Grande está sendo alertada sobre condições climáticas extremas que podem afetar a cidade neste final de semana. A combinação de uma massa de ar quente e seca, associada à influência do fenômeno El Niño, pode resultar em recordes de temperatura máxima e umidade relativa mínima em 2023.

A previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido à atuação da massa de ar quente e seca sobre a região. O El Niño intensifica as altas temperaturas, prevendo-se máximas entre 40-44°C e valores mínimos de umidade relativa do ar entre 15-35%. As regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste são destacadas como as mais propensas a essas condições extremas.

No entanto, a previsão não descarta a possibilidade de pancadas de chuva bem isoladas, trazendo algum alívio temporário, mas sem amenizar significativamente o quadro. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de baixa umidade com grau de severidade considerado Perigo Potencial. O alerta está em vigor das 09h25min às 23h59min do dia 16 de dezembro de 2023. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, aumentando o risco de incêndios florestais e impactando a saúde.

Instruções para a população:

– Beber bastante líquido.

– Evitar desgaste físico nas horas mais secas.

– Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

– Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do Tempo em Campo Grande, MS (16/12/2023 – Sábado e 17/12/2023 – Domingo)

16/12/2023 – Sábado

– Temperatura Mínima: 23°C

– Temperatura Máxima: 44°C

– Umidade Máxima: 80%

– Umidade Mínima: 25%

17/12/2023 – Domingo

– Temperatura Mínima: 26°C

– Temperatura Máxima: 40°C

– Umidade Máxima: 80%

– Umidade Mínima: 25%

As condições climáticas exigem atenção e cuidados da população, sendo essencial seguir as orientações de segurança e buscar informações atualizadas junto aos órgãos competentes. A prevenção é fundamental para enfrentar os desafios dessas condições meteorológicas extremas.