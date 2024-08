Oito focos de incêndio permanecem ativos no Pantanal

Com oito focos ativos de incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros continua a atuar no trabalho de rescaldo e monitoramento nas regiões de Miranda – próximo à área conhecida como Salobra, até a BR-262 –, da Serra do Amolar, do Paiaguás, do Passo do Lontra – na Estrada Parque –, do Forte Coimbra e do Posto da Manga, além de dois pontos na divisa com o estado do Mato Grosso.

“Os focos começaram novamente, por isso o combate continua. Ontem em Miranda as equipes fizeram rescaldo. Estava garoando e ainda haviam troncos em brasa”, afirma a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros concentraram trabalho na margem direita da rodovia BR-262, sentido Miranda a Corumbá. Foram encontrados dois possíveis pontos de retorno do incêndio, um deles estava a 100m da ponte do lado direito descendo o rio.

Uma árvore estava próxima região não queimada e preciso ser cortada em pequenos pedaços. Os troncos foram lançados no rio por ter grande quantidade de matéria próximo ao ponto de calor.

No local próximo da área onde o fogo havia pulado o rio foram encontrados diversos possíveis pontos onde poderia voltar o incêndio.

Ontem (11), após quatro dias de chuvas que atingiram o Pantanal, a temperatura subiu para média de 22°C, as rajadas de ventos atingiram até 25 km/h, e a umidade relativa do ar ficou entre 30% e 70%.

A situação climática manteve o ambiente favorável ao controle dos focos de calor e ao combate aos incêndios, contribuindo para mitigar os efeitos das chamas que atingiram a região nas últimas semanas.

Mesmo com registro de chuvas desde quinta-feira (8) em algumas regiões, que contribuiu para a redução dos focos, ainda não houve a extinção total dos incêndios.

Nestes locais o combate e o trabalho de rescaldo são mantidos, voltado principalmente a neutralizar brasas para que não gerem novos incêndios.

Com a queda da temperatura e a umidade advindas das chuvas, as equipes intensificam as ações de acordo com um novo planejamento estratégico, com o objetivo de garantir a proteção da fauna e flora, bem como as vidas e o patrimônio das comunidades locais.

Com Agência de Noticias MS

