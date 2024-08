Vídeo: caminhonete avança semáforo e destrói carro em cruzamento na Salgado Filho

Câmera de segurança de um comércio localizado próximo do cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes, na Vila Bandeirante, em Campo Grande, registrou o exato momento que o motorista de uma caminhonete avança o semáforo vermelho e atinge em cheio um carro que seguia na preferencial.

A batida aconteceu na madrugada desse domingo (11). O condutor de uma F250 fugia da blitz, após ser parado para realizar teste do bafômetro durante fiscalização na cidade.

Em alta velocidade, o homem avançou a preferencial e acabou atingindo um Citroen conduzido por um homem. Com o impacto, a porta do automóvel de passeio chegou a ser arrancada e destroços ficaram jogados na pista.

A vítima foi socorrida com ferimentos à Santa Casa e o motorista que causou a batida preso em flagrante. A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro que atestou a presença de 0,48 mg/L de álcool no sangue do autor do acidente.

Aos militares, ele contou que bebeu cinco latas de cerveja e fugiu da fiscalização com medo de perder a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Após a prisão, o delegado arbitrou fiança e o homem foi solto. Ele deve responder pelo crime em liberdade.

Confira o vídeo da batida abaixo:

