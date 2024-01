Oficial da Marinha perde controle de carro e morre na BR-262

Um Oficial da Marinha do Brasil, 1º tenente Lucas Oliveira dos Santos, de 29 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22), em um acidente próximo ao assentamento Urucum, no km 753 da BR-262, próximo de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Diário Corumbaense, Lucas viajava sozinho, no sentido Campo Grande-Ladário, quando perdeu o controle da direção de um Gol vermelho, saiu da pista e bateu em uma árvore. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 07h35 e precisou usar um desencarcerador, equipamento hidráulico que permite a retirada de vítimas de locais que necessite ser cortado.

Lucas era lotado no Comando do 6º Distrito Naval, sediado em Ladário. Em nota, a Marinha se solidarizou com os familiares do militar e informou que está prestando todo o apoio necessário. As circunstâncias do acidente será investigada.

