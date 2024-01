Mais de 200 segurados não receberão salário após perderem prazo de recenseamento

Pelo menos 252 segurados da Ageprev (Agência de Previdência Social) terão os salários cortados por não realizarem o Censo Previdenciário, aberto no ano passado e que era obrigatório. Destes, 152 são segurados inativos e 100 são ativos.

Em consequência cancelamento do pagamento da remuneração ou proventos, ficarão suspensos todos os descontos em folha (consignados) que, porventura, estejam autorizados. Entre os aposentados e pensionistas, a maioria mora nos mais diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Entretanto, segundo o cadastro da Agência de Previdência, dez deles moram em estados como São Paulo (nas cidades de Marilia, Ilha Solteira e São Paulo), Mato Grosso (Colider, Comodoro e Pontes e Lacerda), Paraná (Palotina e Curitiba), além Santa Catarina (Florianópolis) e Minas Gerais (Patrocínio).

A medida faz parte da Resolução nº 27, publicada em 14 de dezembro de 2 022. A Resolução em questão é o documento legal que normatiza os procedimentos para a realização do Censo Cadastral Previdenciário ao qual estão obrigados todos segurados vinculados ao RPPS/MS – Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul e ao SPSM/MS – Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em seu Artigo 27, parágrafo 4 está determinado que “passados seis meses de suspensão, sem que tenha havido a regularização, será cancelado o pagamento de remuneração, proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão, por não realização do Censo Cadastral Previdenciário”.