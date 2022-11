Obras interditam trecho da Ernesto Geisel nesta segunda-feira

Avenida Ernesto Geisel, em frente do Horto Florestal, foi interditada para obras nesta segunda-feira (7), com isso a pista foi interditada no sentido centro. O local foi fechado para obras de recuperação das paredes de 12 metros que desabaram no canal do Córrego Segredo após um temporal.

Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) quem precisa passar pela Ernesto Geisel pode entrar à direita na Avenida Fernando Correa da Costa e seguir até a 14 de Julho ou Rui Barbosa.

Condutores que têm como destino o Mercadão Municipal podem seguir pela Travessa Pires de Matos, na sequência à direita na Rua Orfeu Bais até a 26 de Agosto.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), interdição da pista é necessária para que o guindaste consiga erguer as placas de concreto, a previsão é que o local seja concluído em dez dias.

Foto: João Gabriel Vilalba

