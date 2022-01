Novos procedimentos são inclusos na Caravana da Saúde

Uma nova resolução publicada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira (12) inclui novos procedimentos ao programa Caravana da Saúde. Agora, serão realizados exames de cateterismo, litotripsia e urodinâmica, além de operações de ortopedia.

Conforme o texto publicado no DOE (Diário Oficial do Estado), os procedimentos farão parte da nova fase da Caravana, por meio do “Examina MS” e “Opera MS” que visam reduzir a fila de espera na saúde pública.

A expectativa é de que sejam feitos 1.227 exames de cateterismo, 400 procedimentos de litotripsia (exame de pedra nos rins realizada por ultrassom) e 1.353 de urodinâmica. Para estes atendimentos, podem ser feitas consultas eventuais ou mutirões, no período de janeiro a abril deste ano. As secretarias e unidades de Saúde ficam responsáveis por definirem sobre a adesão.

De acordo com a SES, a adesão da proposta com a estimativa de quantidade de procedimentos a serem realizados em relação a estes exames e operações devem ser encaminhados para a SES de 17 e 21 de janeiro.

A regulação de acesso de pacientes a serem atendidos pelo programa será feito pelo Core (Complexo Regulador Estadual) enquanto a solicitação de vagas para a Central de Regulação será, preferencialmente, para os casos de mais gravidade e maior tempo de inserção nos sistema.

A SES poderá, a qualquer tempo, repactuar os limites financeiros programados ou fazer o remanejamento para os municípios ou unidades de saúde contratadas. Também terá aval para alterar o rol de procedimentos para melhorar a execução do programa.

(Com assessoria)