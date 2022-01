Em parceria com o município, Águas Guariroba participa de ações de desinfecção de terminais em Campo Grande

Como parte das ações de enfrentamento ao COVID-19, a Águas Guariroba está atuando em parceira com a prefeitura de Campo Grande na desinfecção dos terminais de ônibus da Capital. A concessionária disponibilizou para as equipes do município na ETA (Estação de Tratamento de Água) Guariroba, um ponto de abastecimento de hipoclorito, solução utilizada pela prefeitura nos trabalhos de desinfecção.

As ações foram retomadas na última segunda-feira (12) como medida preventiva à doença. Os trabalhos estão sendo realizados à partir das 23 horas, sendo divididos em três equipes, que seguirão o cronograma de atuação: Equipe 1: Terminal Nova Bahia; Terminal General Osório e Terminal Hércules Maymone. Equipe 2: Terminal Moreninha; Terminal Guaicurus e Terminal Morenão. Equipe 3: Terminal Júlio de Castilho; Terminal Bandeirantes e Terminal Aero Rancho.

Cada equipe conta com quatro pessoas, um caminhão pipa e um veículo de apoio. De acordo com o município, a estimativa é que sejam utilizados cerca de 30 mil litros de hipoclorito de sódio.