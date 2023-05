Novos medicamentos para tratamento da anemia são incorporados ao SUS

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (16), que dois novos medicamentos para tratamento da anemia serão incorporados ao SUS (Sistema Único de Saúde). A previsão é que a ferripolimaltose e a carboximaltose férrica estejam disponíveis no sistema público de saúde em até 180 dias.

A ferripolimaltose é indicada para o tratamento da anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso, enquanto a carboximaltose férrica é indicada para adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro.

“O Ministério da Saúde reforça que somente médicos e cirurgiões-dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios para tratamento”, comunicou a pasta.

A anemia é uma doença que causa a redução da concentração de hemoglobina, proteína responsável por transportar o oxigênio pelo sangue. Entre os grupos mais afetados pela doença estão crianças, gestantes, lactantes, meninas adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), apontam que a doença acomete aproximadamente 30% da população mundial, o que corresponde a 2,2 bilhões de pessoas.

Entre os principais sintomas da anemia está palidez na pele e mucosas (parte interna do olho e gengivas); Apatia; Cansaço generalizado; Falta de apetite; Sonolência; Tontura;

Falta de ar; Taquicardia ou palpitações.

Com informações da Agência Brasil.

