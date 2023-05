Brasil registra três casos de H5N1 em aves silvestres

O MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) confirmou ontem (15), a detecção de três casos de gripe aviária em aves silvestres no Brasil. O vírus da IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) ou H5N1, foi encontrado em aves marinhas do litoral do Espírito Santo.

A investigação sobre a suspeita da influenza foi iniciada após a notificação recebida pelo Ipram (Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica). Foram resgatadas duas aves marinhas da espécie Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando), uma localizada no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, ambas no litoral do Espírito Santo. Após o fim das investigações, uma terceira ave também apresentou resultado positivo para IAAP.

A OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal) confirmou que se trata de Influenza Aviária de Alta Patogenicida (IAAP) de subtipo H5N1. Esses foram os primeiros casos de IAAP registrados no Brasil. Segundo nota do Ministério, mesmo com os casos confirmados, o Brasil segue na lista de países livres da IAAP e não deverá ter proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. Porém, novas medidas sanitárias poderão ser aplicadas pelo Ministério e órgãos estaduais conforme a evolução das investigações e do cenário epidemiológico.

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas. Atualmente o mundo vivencia a maior pandemia de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais

Ações de comunicação sobre a doença e principais medidas de prevenção serão intensificadas, para conscientizar a população, principalmente os criadores de aves. Entre as recomendações estão a imediata notificação de casos suspeitos da doença e o reforço das medidas de biosseguridade na produção avícola.

Infecções humanas pelo vírus da Influenza Aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas (vivas ou mortas). Quem avistar aves doentes, acione o serviço veterinário local ou realize a notificação por meio do e-Sisbravet. Não se deve tocar e nem recolher aves doentes. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de alerta para aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a pandemia de IAAP.

“Não há risco de qualquer tipo de restrição comercial, são aves silvestres. Não há risco para a nossa alimentação. Mas, reforço, se avistar alguma ave doente, evite contato e chame o serviço veterinário”, disse em rede social.